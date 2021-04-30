Відомий виконавець, колишній соліст "Время и стекло", Олексій Завгородній (Позитив), з'явився в компанії відомої красуні

19-річна популярна українська блогерша, зірка "Скаженого весілля 3", Анна Трінчер зняла кліп на заводну пісню "KISS", пише Politeka.net. Про це красуня повідомила у своєму Instagram, розмістивши частину відео (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

До слова, зараз на сторінку зірки Інтернету підписані 1,6 мільйона користувачів мережі. Розміщене відео всього за шість годин зібрало понад 100 тисяч переглядів і багато коментарів.

Примітно, що в кліпі знявся Олексій Завгородній, який нещодавно підтвердив чутки про розлучення з дружиною. На кадрах Трінчер збирає фото артиста, а також намагається з ним поцілуватися.

"ПРЕМ'ЄРА KISS 💋... Коти, сьогодні важливий день і мені потрібна ваша підтримка! Завантажуйте пісню, дивіться кліп, діліться з друзями❤️ а також знімайте свої сторіс під пісню й тік токи! А тепер розповідайте, як вам?", - написала Анна

"Кліп просто💣 💣 💣 💣 💣", - написала солістка групи "KAZKA".

"Дуже гарний кліп 😍 😍 😍 😍 😍 прям дуже 😍 😍 😍 🔥 🔥 🔥 ", "А є тут ті, кому ця пісня не подобається? Або я одна така?😂 ", "Одній мені здається що мелодія схожа на пісню метелика", "все пісня вже на моєму телефоні завантажена, і в голові❤️", " ти велика розумничка❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олексій Завгородній розлучився з дружиною, Анною, після семи років шлюбу.

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