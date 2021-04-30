Герой 11 сезону " Холостяка" Михайло Заливако розповів підписникам, що робив у лікарні і як перехворів коронавірусом

31-річний Харківський наречений-бізнесмен, поки на телеекранах йде нещадна боротьба між залишилися дівчатами за його серце, все частіше розкриває нові деталі про себе.

Заливако отримує безліч повідомлень від фанаток шоу. "Холостяк" вирішив одним махом відповісти на здогадки своїх передплатників у своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

Зокрема, чоловік розповів про те, що робив днями в лікарні і розповів, як нещодавно перехворів коронавірусом.

Багато написали здогади, мовляв Міша робив тест на ковід, вакцинувався.

"Ні, я ковідом перехворів ще в жовтні. Насправді начебто безсимптомно пройшло, але після цього не відчував запахів 3 місяці. Багато запахи помінялися взагалі. Лук, наприклад, по-іншому відчуваю. Але ні, я робив блокаду плеча, і зараз це вам покажу", - сказав Михайло і додав шокуючі кадри, як йому рівняли спину.

На відео написано: "Хороший тамада і конкурси цікаві. Щоб ви розуміли мене зв'язували автомобільним тросом".

Раніше Заливако зізнавався, що серйозна травма спини, про яку його запитали вище, трапилася, коли йому було 12 років, і стала переломним моментом в його житті. За словами Михайла, раптова біда змусила його задуматися і переглянути свій життєвий шлях.

"У мене в дитинстві був перелом спини... Ну, як у дитинстві, мені було 12 років і, скажімо так, дуже багато було переосмислень... Загалом, він був переломним", - ділився"Холостяк".