Зірка "Дизель шоу" і колишній КВК-щик, Сергій Писаренко, порадував шанувальників новими яскравими кадрами
Сергій Писаренко з 2019 року став брати участь в "Дизель шоу" на постійній основі. Найчастіше Писаренко з'являється на сцені зі своїм не менш відомим колегою, Євгеном Нікішиним. Обидва познайомилися ще в 1997 році, і стали міцним дуетом.
Саме в компанії з Нікішиним Писаренко і постав на нових кадрах, повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку артиста в Інстаграм.
На одному з кадрів відображено, як Писаренко підніс рупор до вуха колеги, на якому надіті навушники. Схоже, що Нікішин танцює, не відволікаючись ні на що навколо.
"Женя і Сергій ви супер", "Які ви ошатні!", "І нема чого так кричати, він і в перший раз тебе добре чув", - коментують фото користувачі Мережі.
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На іншому фото Писаренко і Нікішин позують з шашликами.
"Жерти є шлях і сенс", - прокоментували знімок в мережі.
Зазначимо, з 2011 року Писаренко і Нікішин переважно працюють в Україні. Писаренко вів програми "Хто проти блондинок", "хочеш, співай", "Парад порад" на "Новому каналі". Сергій Писаренко знявся в декількох картинах - "Туристи", серіалах "Універ", "Щасливі разом".
У 2013 році Сергій Писаренко взяв участь у шоу «Танці з зірками».
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