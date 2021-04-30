Популярна модель і співачка Даша Астаф'єва пограла з фантазією своїх підписників

Артистка розбурхує свідомість шанувальників, з'являючись у найвідвертіших образах, передає Politeka.net. Варто зазначити, що красуня ніколи не соромилася брати участь у відвертих фотосесіях. Фігура зірки дозволяє їй з гордістю її демонструвати.

Цього разу красуня постала в мереживному напівпрозорому ліфчику. А також фотограф крупним планом показав ідеальне обличчя співачки.

"Схожа на...",- запропонувала доповнити фразу красуня.

За 10 хвилин публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Даша Беллуччі", " на мого Масілія!! Не пробігав??", "На мою найулюбленішу жінку 😍❤️", "Даша🖤 🖤 🖤", "Анджеліна Джолі", "Шепіт вітру", "на Дашу Астаф'єву 😉", "як кінозірка з 60-70х", "дуже красиву самобутню жінку❤️", " дуже навіть схожа! 😍 Але ще хто, на кого схожий 😉", "на супермодель", " Даша, ви неймовірної краси жінка", " На Гузєєву, в молодості❤️"," на досконалість", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва народилася четвертого серпня 1985 року. У квітні 2006 року Астаф'єва стала «playmate Місяця» українського видання Playboy, а вже у 2007 році виграла титул «дівчини року».

У червні 2008 року, модель запросили на зйомки в США. Дівчина опинилася на віллі творця журналу Playboy Х'ю Хефнера, відразу ставши об'єктом його уваги.

Нагадаємо, ми повідомляли, що відома українська співачка Даша Астаф'єва загриміла в лікарню зі страшним діагнозом, співачка приголомшила подробицями своєї хвороби.

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