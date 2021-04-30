Відома співачка Анастасія Приходько показала зворушливі кадри з дитиною
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і учасниця шоу "Маска" Анастасія Приходько нещодавно народила третю дитину. Причому вагітність зірка ретельно приховувала, а тепер продовжує інтригувати шанувальників, хто ж у неї – хлопчик чи дівчинка. Нещодавно у своєму мікроблозі в Instagram артистка показала веселе фото зі старшими дітьми, на якому показала, як проходить їх ранок.
На новому знімку Анастасія відображена у себе вдома, вона позує на перед камерою разом зі старшими дітьми, хоча раніше вже показувала трепетні фотографії з новонародженою дитиною. Перед камерою сімейство позує не в повному складі - не вистачає чоловіка співачки і малюка, але все одно, виглядають всі на знімку дуже весело і мило. А судячи з підпису до публікації на фото відображено їх ранок - вони в хорошому настрої, кривляються і посміхаються.
У підписі до кадру Приходько написала: "Головне з дітьми бути на одній хвилі! Доброго ранку, друзі!". Користувачі тут же почали обговорювати нове фото Насті з її дітками, засинаючи трійцю компліментами в коментарях. "Доброго ранку", "Доброго ранку, Настюш", "Хулігани", "Настюша, які ви миленькі, просто очаровашки"," веселий ранок", "Привіт, Настя", "Які красиві всы", - пишуть в коментарях до фото співачки.
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