Відома українська співачка Оля Полякова здивувала своєю заявою після одкровень Ані Лорак про Костянтина Меладзе

Як пише Politeka.net, не так давно 42-річна співачка Ані Лорак розповіла у відвертому інтерв'ю, що Костянтин Меладзе хотів близькі стосунки взамін на плідну співпрацю. Оля Полякова вирішила підтримати колегу і розповіла свою історію в соціальних мережах, звернувшись до інших співачок і фанатів:

"Всім привіт, дорогі мої. У цей сонячний день, в Страсну п'ятницю, я б хотіла записати пост підтримки співачки Ані Лорак, яка в одному зі своїх відвертих інтерв'ю звинуватила Меладзе, не те щоб звинуватила, вона просто розповіла історію про те, що продюсер Костянтин Меладзе пропонував їй особисті стосунки взамін на просування по кар'єрі. І Аня натрапила на хейт і на осуд від зірок-колег про те, що це брехня. Я хочу заявити, що я вірю і думаю, що вона говорить правду, тільки тому, що я сама отримувала таку пропозицію від цієї ж людини. Може це пощастило тільки нам або не пощастило з Анею отримати подібну пропозицію. Ми про це ніколи не дізнаємося, тому що про це прийнято мовчати, це прийнято замовчувати і взагалі тема харассмента в нашому суспільстві не вважається чимось засудженим",-сказала Оля у відео.

"Пост на підтримку Ані Лорак.

Жінки всього світу, які не бояться говорити правду, на твоєму боці", - написала Полякова під відео.

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