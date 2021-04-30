У Мережу потрапило незвичайне фото співачки і справжньої легенди естради Софії Ротару з дорослими онуками

Як повідомляє Politeka.net, відома артистка Софія Ротару завжди була знатною красунею, вона стала справжньою легендою української та радянської естради з мільйонами фанатів у багатьох країнах. І хоча артистка більше не виступає на великій сцені, в соцмережі Instagram є безліч фан-акаунтів, присвячених їй, де користувачі обмінюються знімками. Так, нещодавно на одній з таких сторінок опублікували миле фото, на якому зірка зображена зі своїми онуками.

Як видно, на знімку Софія Михайлівна позує з дітьми свого єдиного сина Руслана Євдокименка - Сонею та Анатолієм. Онуки в артистки вже дорослі-хлопцеві 27, а дівчині 19 років, і поруч з ними вона і сама розцвіла. Перед камерою Ротару з'явилася в строкатій сукні з цікавим візерунком, її волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж і щаслива посмішка, в руці вона тримає півонії. Онуки зірки теж мило позують, обіймаючи бабусю і посміхаючись в об'єктив.

У підписі до фотографії говориться: "Пусть будет жизнь чудесной сказкой, где есть везение и добро. Любовью полнится и лаской, и на душе всегда светло!". Користувачі в захваті від такого трепетного фото легендарної артистки з її дорослими онуками, всіх трьох засипають компліментами і приємними побажаннями в коментарях до фотографії. "Які гарні. Щастя вам всім", "Щоб завжди радували Вас", "Нехай кожен день вам дарують квіти щастя", "Будьте щасливі і здорові", - пишуть користувачі в коментарях до фото.

Нагадамо, Молода Софія Ротару в чорному вбранні розбурхала фанатів, рідкісне фото: "Роки пройшли повз".

Як повідомляла Politeka, Внучка Ротару показала солодкий подарунок від нареченого-мільйонера на річницю: зворушливі кадри.

Також Politeka писала, Софія Ротару здивувала зовнішнім виглядом," потонувши "в светрі не за розміром: "Тут зовсім інша".