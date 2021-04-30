Танцівниця Ілона Гвоздьова здивувала шанувальників пристрасним танцем з молодим хлопцем

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська танцівниця і багаторазова учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова всього пів року тому народила другу дитину. Після других пологів красуня швидко прийшла у форму і тепер частенько радує фанатів яскравими кадрами зі свого життя, публікуючи їх в соцмережі Instagram. Так, цього разу вона поділилася з шанувальниками відео свого чуттєвого танцю з молодим танцюристом Дмитром Варанкіним.

Ролик був знятий в танцювальній школі Гвоздьової, на ньому вона зі своїм партнером красиво рухаються, створюючи чуттєвий і дуже красивий танець. За слова дівчини, вони з Дмитром придумали його всього за 5 хвилин, але виглядає це просто приголомшливо. Для занять Ілона одягла вільні сірі штани і бежеву кофтинку, а на її ногах танцювальні туфелька на підборах. Волосся красуні зібрані в недбалий хвіст, а на її обличчі немає макіяжу.

У підписі до публікації Гвоздьова розповіла про свою танцювальну школу і про танець, який показала на відео. "Доброго ранку мої дорогі, не могла не поділитися з вами цим танцем. Створили ми його з @dima_varan вчора за 5 хв під крутий трек @the_hardkiss, не судіть строго, а просто насолоджуйтеся. А ще хочемо запросити вас з Дімою в мою студію, де ви також можете навчитися танцювати, розмовляти мовою свого тіла, залишити всі негаразди і проблеми за зачиненими дверима і просто віддатися Його величі танцю", - написала Ілона.

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