Актриса Анна Саліванчук, дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, показала дітей

Зірка з 2007 року почала свої зйомки в кіно і серіалах, передає Politeka.net. Завдяки своїй творчій діяльності артистка зустріла свою долю в особі продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова.

Зараз пара виховує двох синів. До слова, зірка не так давно скаржилася на сильні болі, через що їй доводилося носити фіксатор на шиї. Красуня розповідала, що їй навіть важко обіймати дітей.

Зараз же Анна перенесла операцію і відчуває себе краще, ділячись кадрами спільного проведення часу з малюками.

Так, артистка показала чад, що лежать на дивані.

"Як же круто поспати в обід, - поділилася артистка. - Так, красунчик мій? Лялечка моя", - поділилася Саліванчук.

Пізніше зірка записала сторіс присівши разом дітьми.

Нагадаємо, Анна Саліванчук стала знаменитою після фільму «Три сестри». Багато глядачів пам'ятають її ролі і в інших стрічках: "Повернення Мухтара", "Свати", "Віра, Надія, Любов".

В одному з інтерв'ю артистка розповіла, що за натурою вона однолюб. Красуня розповіла, що до 30 років була самотньою і довго ні з ким не зустрічалася, оскільки ще в молодості пережила розчарування в любові. На щастя, вона зустріла будь-яку людину.

Зараз зірка активно веде свій Instagram, на який підписані 248 тисяч осіб.

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