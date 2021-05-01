Популярна співачка Оля Полякова жорстко пожартувала над Позитивом з "Время и стекло"

Як передає Politeka.net, співачка стала гостею шоу на youtube 2popodcast, яке ведуть Потап і Олексій Завгородній (Позитив). Під час обговорення співачка кілька разів торкнулася молодого виконавця.

"Взагалі артист це така багатожанрова людина. Ми ж можемо і зніматися, працювати головами, що говорять. Не всі звичайно. Але ось ти і я можемо", - звернулася Полякова до Потапа, зачепивши Позитива.

Варто відзначити, що Олексій відразу ж відреагував на цю ремарку, а Полякова і Потап стали сміятися. Пізніше співачка знову повернулася до жартів про Завгороднього.

"Ти завжди в цьому шоу... я завжди сиджу і думаю, коли йому дадуть сказати? Коли? І я думаю... я сьогодні цю тему поміняю, він буде говорити. Але ні...Ну, ні, так ні", - почали знову сміятися зірки.

Додамо, що під час обговорення Полякова також торкнулася теми конкуренції серед зірок і згадала про недавній скандал, фігуранткою якого вона була. На думку Полякової, зірки, які багато років працюють на центральних телеканалах, не беруть участь у конкурентній гонці за місце під сонцем. Зірка вважає, що їм простіше підтримувати популярність.

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