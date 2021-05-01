Герой шоу "Холостяк 11" бізнесмен Михайло Заливако розпрощався з однією з учасниць



Як передає Politeka.net, дев'ятий тиждень проекту пройшли в сонячному Єгипті



Учасниці "Холостяка" отримали приємні бонуси: хтось мав можливість приєднатися до будь-якого з побачень і подарунок від Михайла, комусь же дістався ключ від номера Михайла.

На жаль, на дев'ятому тижні проект покинула СММ-менеджер Юлія Бельченко, яка отримала на проекті прізвисько "Зайка".

Шанс, який головний герой дав дівчині на минулій церемонії троянд, був нею не виправданий і в підсумку вона не отримала заповітну квітку.

Тепер за серце "Холостяка" боротимуться чотири дівчини.

Українців таке рішення Михайла розділило на два табори. Багато засудили такий вибір "Холостяка", оскільки саме з Юлією у них стався перший поцілунок на проекті, але були і схвальні коментарі, бо Зайку вже давно підозрюють в нещирості.

"Немає сенсу далі дивитися. Як можна вибрати Розалі, а Юлю вигнати якщо він сам каже що почуття до Юлі сильніше ніж до всіх", "Юлю морально задавили на цьому шоу. Дуже шкода дівчину", "Актриса, видно, що в машині не плакала, а тиснула сльози і слідів від сліз коментарі, бридко", "Таке відчуття, що з Юлею не кінець відносин", " Шкода Мішу, видно, що йому дуже боляче", "Залишив незрозуміло кого", - писали в мережі.

Нагадаємо, що відкинута "Холостяком" Заливако учасниця-красуня повідала, що насправді сталося:" я відкрила своє серце і...".

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