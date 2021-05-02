Зоряний детектив Андрій Данилко здивував усіх несподіваною реакцією на шоу "Маска"

Як повідомляє Politeka.net, яскраве і масштабне шоу "Маска" на телеканалі "Україна" кілька місяців розбурхувало українців дивовижними костюмами і перевтіленнями зірок. Перший сезон закінчився, а поки другий ще не стартував, на сторінці проекту в соцмережі Instagram глядачам і користувачам продовжують показувати найцікавіші моменти зі зйомок і закулісся.

Так, цього разу в соцмережі опублікували кумедне відео, на якому видно, що зірковий детектив Андрій Данилко зворушився від турботи своїх колег – Олі Полякової, Насті Каменських і Дзідзьо. Під час голосування в залі, поки Лев і носоріг нервували на сцені, зіркові детективи вирішили розважитися. Дівчата почали з паперу робити Андрію Михайловичу вбрання, а Дзідзьо допомагав їм.

"Це футболочка тобі", - каже Оля, приміряючи на торсі Данилко паперовий виріб. "Ну хочеш, я тобі черевички споруджу", - приєднується Настя. "Обов'язково, я ж не буду босоніж ходити", - підтримав гру сам Данилко. "Ось це тобі трусики, а це маєчка", - віддає "одяг" Полякова, поки Дзідзьо запитував розмір. "І черевички, і черевички", - навздогін вигукує Каменських. "Слухайте, які у мене турботливі колеги", - розчулився Андрій Михайлович.

"Дуже важливо, щоб поруч з тобою були турботливі і уважні люди, які завжди підтримають тебе і одягнуть!",- йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, Полякова не стримала емоцій після витівки Данилко на шоу "Маска": "Михайлович топ".

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