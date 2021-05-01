Артист Сергій Лазарєв, якому приписують таємні романтичні стосунки зі співачкою Ані Лорак, розбурхав фанатів звабливим чином

Як повідомляє Politeka.net, на сторінках соцмереж російський виконавець, жіночий серцеїд і завидний наречений Сергій Лазарєв продовжує нести прекрасне для прекрасних дам.

Довгий час шанувальники приписували йому роман з відомою співачкою Ані Лорак, проте сам артист не любить говорити про особисте життя.

Зовсім недавно співак представив на всіх цифрових майданчиках нову пісню під назвою "Ароматом". Про це він повідомив у себе в Instagram.

"Духи з ароматом приємним,

Мені ніколи не сплутати твій запах,

Духи з ароматом приємним

В моїй голові...",- написав Лазарєв.

До всього іншого, Лазарєв розмістив фото в чорному жакеті з блискітками і глибоким вирізом, з-під-якого видніється оголений м'язистий торс красеня. Знімок зроблений на тлі темно-бордового фону і це фото нікого не залишило байдужим.

Шанувальниці засипали свого кумира захопленими компліментами. Від їхнього погляду не вислизнуло нічого. Ось що вони пишуть:

"А фото краси незвичайної...🔥😍",

"У Вас такі руки....😍",

"Стиль",

" Еаш Красунчик❤️😍 😘 Дякую за нереально круту пісню 👏 💥 💛 ",

"Такий погляд.... вабливий...",

"Цю пісню треба на всі радіостанції..!!))) таку красу повинен чути кожен і голосно..😊💜",

"Охххх...ну гарний то як 😍 😍 😍 ❤ ️🔥",

"Пісня шикарна♪",

"Який гарний!!!❤️ І пісню переслухала вже раз 20))) увійшла в мозок) постійно наспівую! 😃😃😃😃",

"Тепер і в наших головах... У кожного є запах в голові коханого чоловіка або коханої жінки. Пісня", - коментують фоловери.

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