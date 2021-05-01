Артист Сергій Лазарєв, якому приписують таємні романтичні стосунки зі співачкою Ані Лорак, розбурхав фанатів звабливим чином
Як повідомляє Politeka.net, на сторінках соцмереж російський виконавець, жіночий серцеїд і завидний наречений Сергій Лазарєв продовжує нести прекрасне для прекрасних дам.
Довгий час шанувальники приписували йому роман з відомою співачкою Ані Лорак, проте сам артист не любить говорити про особисте життя.
Зовсім недавно співак представив на всіх цифрових майданчиках нову пісню під назвою "Ароматом". Про це він повідомив у себе в Instagram.
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"Духи з ароматом приємним,
Мені ніколи не сплутати твій запах,
Духи з ароматом приємним
В моїй голові...",- написав Лазарєв.
До всього іншого, Лазарєв розмістив фото в чорному жакеті з блискітками і глибоким вирізом, з-під-якого видніється оголений м'язистий торс красеня. Знімок зроблений на тлі темно-бордового фону і це фото нікого не залишило байдужим.
Шанувальниці засипали свого кумира захопленими компліментами. Від їхнього погляду не вислизнуло нічого. Ось що вони пишуть:
"А фото краси незвичайної...🔥😍",
"У Вас такі руки....😍",
"Стиль",
" Еаш Красунчик❤️😍 😘 Дякую за нереально круту пісню 👏 💥 💛 ",
"Такий погляд.... вабливий...",
"Цю пісню треба на всі радіостанції..!!))) таку красу повинен чути кожен і голосно..😊💜",
"Охххх...ну гарний то як 😍 😍 😍 ❤ ️🔥",
"Пісня шикарна♪",
"Який гарний!!!❤️ І пісню переслухала вже раз 20))) увійшла в мозок) постійно наспівую! 😃😃😃😃",
"Тепер і в наших головах... У кожного є запах в голові коханого чоловіка або коханої жінки. Пісня", - коментують фоловери.
Нагадаємо, що пристрасний "коханець" Ані Лорак засвітився з гарячою блондинкою в найсміливіших позах: "це приголомшливо".
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