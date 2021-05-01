Дочка відомої співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман показала фігурку на пляжі в купальнику

Як повідомляє Politeka.net, доньці відомої української співачки Віри Брежнєвої Соні Кіперман нещодавно виповнилося 20 років. Дівчина успішна модель і навіть дебютувала, як актриса, вона живе і вчиться в Америці і рідко навідується в гості до зіркової матусі. Красуня активний користувач Instagram, де часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями про своє життя.

Так, нещодавно на у своєму мікроблозі Соня виклала кілька милих знімків, на яких показала свій розкішний відпочинок. На нових фото дівчина з'явилася в цікавій природній локації, вона крутиться перед камерою, демонструючи фігурку. Як видно, на пляж Кіперман прийшла в цікавому і відвертому купальнику, який красиво підкреслив пружне тіло і засмаглу шкіру. На кількох кадрах дівчина накинула поверх бікіні простору світлу сорочку.

У підписі до публікації Соня написала: "Пляжний день?". Користувачі тут же почали активно обговорювати нові знімки красуні, засинаючи її компліментами в коментарях до фото. "Юна Афродіта", "Красива", "Круті фотки", "Красуня", "Хороша, вогонь", "Дуже красива", "Ідеальна", "Неймовірна", "Яка мила", "Гарного відпочинку, Соня", - пишуть захоплені користувачі в коментарях до фото дівчини.

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