Ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетник, який зараз відпочиває на Мальдівах, сколихнув публіку зізнанням

37-річний шоумен, який бачив чимало любовних історій, сліз і щасливих фіналів на "Холостяку", вирішив показати свою "абсолютну фаворитку всіх сезонів". Відповідне фото та зізнання Григорій опублікував у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

"Ви часто запитуєте, хто моя фаворитка - ось вона, моя абсолютна фаворитка всіх сезонів @kristina_reshetnik 🤍 Mr & Mrs Reshetnik👫", - йдеться в повідомленні.

На фото засмаглий Григорій позував поруч з не менш засмаглою дружиною Христиною. Дівчина блиснула апетитним декольте, відчинивши сорочечку.

"Найкрасивіша пара в світі 😍"

"Милуюся вами! 👏"

"Ще б пак, 3х синів народила!❤️❤️❤️"

"Приклад сімейного щастя😍ви еталон. Захоплююся вами😍"

"Головний вчинок чоловіка - знайти для життя правильну жінку"

"Супер😍"

Як відомо, зараз сімейство в повному складі відпочиває в райському куточку планети. Раніше Решетник ділився секретом вдалої відпустки з трьома дітьми (у них з Христиною троє синів, молодшому з яких ще немає і року).

"Хочу розвіяти стереотип і сказати, що подорожувати з дітьми не складно, якщо поступово опановувати цей процес. Головне підготовка, відсутність паніки і сміливість. І тоді незабутні емоції від відпочинку і спілкування з рідними вам гарантовані 😍#татотрьохсинів", - заявив Решетник, поділившись яскравим фото зі спадкоємцями.

"Якщо батьки не панікують все завжди ок, діти дуже це відчувають"; "які ви з Кріс молодці!!! А одяг після Києва такий яскравий!"; "Ви герої👏"; "ви дійсно супер сімейка😉 😙 гарного вам відпочинку!", - бажали йому в коментарях.

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