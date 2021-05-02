Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі вперше прокоментувала свій душевний стан після гучного розлучення з Бредом Піттом
У новому інтерв'ю для видання
Навіть через п'ять років після скандального розлучення з Піттом Джолі не може спокійно говорити про екс-дружину. Але, як виявилося, травма допомогла їй в кар'єрі. Актриса отримала роль жінки, яка намагається боротися з посттравматичним синдромом у фільмі "Ті, хто бажають мені смерті". І нова роль її зцілила, повернувши до життя.
"Я була точно такою ж, як моя героїня-абсолютно зломленою. Але тільки разом з нею я зуміла поставити себе на ноги", – розповіла голлівудська знаменитість.
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Анджеліна Джолі починала кар'єру не тільки в якості моделі, але також знімаючись в кліпах. Так красуня знялася в кліпах Ленні Кравіца і Rolling Stones.
До слова, в сім років Енджі знялася в епізоді комедії «у пошуках виходу». У 1995 році артистка зіграла у фільмі «хакери», який став культовим, а Джолі помітили інші режисери.
Після цього кар'єра Джолі пішла вгору, а завдяки своїй зовнішності артистку досі вважають однією з найгарячіших актрис Голлівуду.
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