Анна Саліванчук, дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, вразила ніжним фото й несподіваним одкровенням

Як відомо, нещодавно 35-річна актриса перенесла серйозну операцію на хребті з видалення шийної грижі. Зараз зірка відновлюється, періодично скаржачись на болі. Як би там не було, Анна, щаслива дружина та мама двох маленьких синів, намагається не падати духом. Хвороба стала для неї поштовхом переосмислити життєві пріоритети.

Саліванчук зробила новий пост у своєму мікроблозі в Instagram, опублікувавши атмосферне фото, на якому постала у всьому білому з легкою пір'їнкою в руці, передає Politeka.net.

У підписі дружина продюсера згадала про пораду, яку їй колись дала бабуся.

"- Кожна людина на Землі – це рішення чиєїсь проблеми, - сказала якось моя мудра бабуся.

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Я дуже здивувалася її словам.

- Ти - рішення чиєїсь проблеми, – повторила вона.

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І додала: – Дар, який даний тобі, може бути не потрібен всім, але він, безумовно, просто необхідний комусь - твоя посмішка, твоя любов, твоя сила"

Користувачі погодилися з твердженням Саліванчук:

"Це реально так❤️"

"Які сильні слова!!!! 🔥"

"Красива😍"

Раніше ми розповідали, Анна викликала захват відвертою фотосесією в шовковій блузі кольору пудра з пікантною "родзинкою" - зірка була без нижньої білизни, дозволивши фанатам насолодитися спокусливими вигинами та округлостями.

Під фото дівчина заговорила про те, що приносить їй задоволення:

"А я просто хочу жити! Отримувати задоволення від життя! Я не хочу нікому нічого доводити, переконувати і виправдовувати очікування... Я хочу жити своїм сьогоденням. Радіти кожному моменту, кожній посмішці своїх дітей або простого перехожого, кожному дню, незалежно від того, сонячний він чи дощовий".

Нагадаэмо, дружина продюсера "Квартал 95" показала кадри з операційної, що відомо про її стан:" вже через півгодини..."

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