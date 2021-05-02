Співачка Даша Астаф'єва здивувала сміливою фотосесією, розбивши не одне чоловіче серце

35-річна красуня, за якою в Instagram спостерігають майже півмільйона підписників, ніколи не боялася відвертих сцен, демонструючи все, чим її щедро нагородила природа.

Як передає Politeka.net, цього разу зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram знімки, зроблені в ліжку.

Брюнетка постала в строкатому мікротопі, прикривши найінтимніше ковдрою. Дівчина пограла на камеру з зеленим яблуком і подушкою, які підняла догори. На іншому знімку Даша "вгамувалася", задумливо подивившись кудись вдалину.

"Тепер я сама вирішую, якого кольору буде мій настрій! З конструктором постільної білизни це легко і навіть цікаво, адже поєднувати можна не тільки кольори і тони, а ще й розмір і форму. Дорогу фантазерам!", - повідомила співачка в підписі.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, засипавши брюнетку компліментами:

"Мила Даша!!!! ❤️🙌"

"Ніжна😍😍😍"

"Хороші слова, як вірно...Гарного вам дня 👍 🔥"

"Як би хотілося прокинутися з такою красивою дівчиною❤️"

"Бути такою красивою - протизаконно! Ви заарештовані🔥"

"Ви як українська Моніка Беллуччі. Будь-яке ліжко з вами 🔥"

"Ви все красивіше і красивіше))"

Раніше ми розповідали, Астаф'єва опублікувала кілька своїх чорно-білих фото, запропонувавши публіці пофантазувати на тему, на кого вона схожа.

"Даша Беллуччі", "на мою найулюбленішу жінку😍❤️", "Анджеліна Джолі", "Шепіт вітру", "на Дашу Астаф'єву😉", "як кінозірка з 60-70х", "дуже красиву самобутню жінку❤️", "на Гузєєву, в молодості❤️", - відповіли їй в коментарях.

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