Популярна співачка Тіна Кароль з сином Веніаміном приготували святкову паску

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль поділилася сімейним рецептом сирної паски, така вийде у кожної господині. У соцмережі Instagram на фан-сторінці, присвяченій зірці, опублікували її милі фото з сином Веніаміном. На кадрах видно, що зіркова мама з сином займаються перед великоднім декором, а на столі стоїть піднос, мабуть, з тією самою сирною паскою.

"Смачна сирна паска: рецепт від Тіни Кароль. Напередодні свята Великодня ділимося з вами рецептом. Співачка Тіна Кароль розповіла, як готує сирний Великдень і поділилася фірмовим сімейним рецептом. Рецепт сирної паски досить простий і швидкий і навіть не вимагає випікання", - йдеться в підписі до фотографій співачки і її сина. А далі розписаний докладний рецепт святкової страви.

Користувачі тут же почали обговорювати нові знімки, ділиться своїми враженнями від рецепта, а також власним досвідом приготування пасок до свята. "Піду спробую цей рецепт", "Яка милота", "Шкода, що в цьому році Тіна нічого такого не проводить. Ми сподівалися", "А можете, будь ласка, сказати, звідки фото?", "Хто пам'ятає Тінин великодній флешмоб з яйцями?", "Класний рецепт, потрібно спробувати", "Які красиві", "Обожнюю вас", "Супер рецепт", - пишуть користувачі в коментарях до фото.

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