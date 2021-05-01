Популярна співачка Надя Дорофєєва знялася в новій фотосесії, приміряючи відразу два протилежних за стилем вбрання

Після того, як Надя оголосила про старт своєї сольної кар'єри, вона активно почала працювати над своєю програмою, випустила кілька кліпів і вже готує наступні пісні. Причому з початку роботи зірки не минуло й року. Зараз Надя також встигає брати участь в різних шоу і встигає зніматися в зухвалих фотосесіях.

Цього разу зірка поділилася бееекстейдж-кадрами, показуючи інтригуючі луки. Надя приміряла два протилежних образи-цибулю спокусниці, що демонструє стрункі ноги в маленькому чорному костюмі; і цибулю поганої дівчинки/хлопчика, що позує в чорній кепці, джинсах і оверсайз-піджаку.

"bad boy", - лаконічно підписала фото зірка, коментуючи новий образ. У гримерці Надя показала бунтарський лук, в той час як образом Діви поділилася вже під час роботи, хвалячись довгими ногами на білому тлі.

Також Надя опублікувала цікаве фото з телефоном в руках, на якому з'явилася в сміливому образі. Красуня відображена в тьмяній кімнаті, вона сперлася на стіну і говорить по телефону. Перед камерою Дорофєєва з'явилася у вузьких світлих лосинах, які красиво підкреслили довгі стрункі ніжки, і короткому світлому ТОПі, а зверху на плечі накинула білу кофтинку. Її волосся розпущене і трохи розпатлане, а на обличчі легкий макіяж і серйозний вигляд.

У підписі до фотографії Надя написала: "Це я. дзвоню дізнатися, чи не забув ти купити квиток на концерт dofamin. Київ, 5 червня". Користувачі тут же почали обговорювати нове фото артистки, засинаючи її компліментами в коментарях до публікації. "Вже купила", "довгонога ікона стилю", "дуже красива, не забули", "таку атмосферу не можна пропустити", "Походу дзвінок Я пропустив", - пишуть користувачі в коментарях до фото.

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