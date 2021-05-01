Герой шоу" Холостяк 11 " бізнесмен Михайло Заливако "розлучився" з головною фавориткою українців на проекті

Цього разу, у випуску «Холостяка», що вийшов нещодавно, стало відомо, що проект покинула Юлія Бельченко, яка отримала на проекті прізвисько "Зайка". Для глядачів рішення Михайла Заливако стало несподіванкою, адже з перших ефірів було видно, що між ними виник особливий зв'язок. І багато українців були впевнені, що дівчина вже перемогла.

Як виявилося, Михайло був збентежений поведінкою Юлії, яка часто змінювалася перед ним, мучилася від поганого настрою і не могла розібратися в собі. Поділившись сумним роликом з прощання, дівчина вирішила написати прощальний пост в Instagram.

«Упустивши кілька можливостей проявити себе, я вирішила що потрібно діяти! Зібрала всю свою волю і стійкість, пішла в наступ! Я приєдналася до побачення, щоб довести, що я борюся за "нас". Було дуже некомфортно. Абсолютно всі дівчата засудили цей вчинок, вони не зрозуміли, що цей крок не проти них, а заради моєї любові❤️

Не хотілося, щоб Міша знову бачив мене сумною, тому намагалася це приховати. Мої останні ресурси вигоріли і на їх місці залишився лише попіл. За підсумком я зовсім втратила себе. Взагалі не розуміла, що відбувається.

Де вчать проявляти любов до дорогої людини? Ми закінчуємо школи та університети, отримуючи знання, але найнеобхіднішого там не дають, не розповідають.

Я не холодна і беземоційна, я просто не вмію проявляти свої почуття. Я не знаю, як боротися за серце чоловіка в компанії інших дівчат. Я намагалася, як могла, поки були сили. Не вийшло, відпустив...

Емоції відключилися. Я перестала відчувати що небудь. Навіть сліз більше не було. Просто шок і порожнеча всередині... Раніше, я не знала, що порожнеча страшніше рани...» ,- написала Юлія.

Фанати не стрималися, висловлюючи свою думку:

"Пофіг на того Холостяка-Юля, ти завоювала наші серця💛Не такий вже той Міша і прегарний яким він намагається бути. Ти ще зустрінеш свою людину , з яким буде все складатися легко і просто♪; навіть не хочеться дивитися продовження, без тебе♪; Зайка Все Буде добре; розчарував повністю.... Навіть дивитися далі не буду; Ти сильна! Не дивлячись на подібні ситуації, ти сильніше їх усіх!!!; Юлечка Тримайся ❤; після твого відходу можна шоу і не дивитися. Шкода ще Розалі-теж дуже хороша дівчинка, впевнена, що ваше щастя ще попереду».

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