Відома реперка Alyona Alyona здивувала українців зізнаннями на інтимну тему

Як повідомляє Politeka.net, відома українська реперка Alyona Alyona (Олена Савраненко), яка кілька років тому буквально підірвала український шоу-бізнес, часто радує публіку новими треками, яскравими соціальними проектами і цікавими інтерв'ю. Так, нещодавно артистка знялася в бесіді для YouTube-каналу Dialog Hub, де розкрила серед іншого і дуже особисті теми.

Так, в цьому інтерв'ю Олена зізналася, що був час, коли вона брехала партнеру в ліжку про своє задоволення, як роблять багато дівчат, щоб не образити чоловіка. Однак тепер, з досвідом реперка зрозуміла, що такі речі треба промовляти з партнером і таким чином покращувати інтим.

"Всі брешуть, так. І я. До певного свідомого віку, щоб не образити чоловіка, всі жінки брешуть про оргазм. Був. Ну не хотілося ображати, це правда. Я знаю, що багатьох це ранить", - поділилася Alyona Alyona. За її словами, іноді в замовчуванні того, що вам не сподобалася близькість з людиною, криється нещирість і до себе. Дівчина зазначила, що з часом зрозуміла, що хоче теж отримувати кайф від процесу, так що радить всім про все говорити і навіть показувати, тоді задоволення будуть отримувати обидва партнери.

"Напівнатяків взагалі ніхто не розуміє! Або говори, або ще краще – покажи. Можеш показати спочатку сама, а людина потім відтворить, де там ерогенна зона, і де потрібно натиснути, або поцілувати", - пояснила знаменитість. Вона також додала, що сама перестала обманювати в постільних справах і радить робити це іншим.

Нагадаємо, Alyona Alyona приміряла образ відомого українця в спортзалі: "Всім заховати кадики".

Як повідомляла Politeka, Alyona Alyona, втиснувши пишні форми в корсет, несподівано звернулася до українців: "Вирішили, що пора".

Також Politeka писала, Alyona Alyona розповіла про ускладнення після хвороби і звернулася до українців: "Не було явних ознак...".