Телеведучий Григорій Решетник показав миле фото з сімейного відпочинку на Мальдівах

Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий Григорій Решетник, який веде проекти "Холостяк" і "Холостячка" на телеканалі СТБ, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Нещодавно зірковий телеведучий відправився з дружиною і трьома синами на відпочинок на Мальдіви, звідки тепер часто викладає у своєму мікроблозі яскраві фото. Так, цього разу красень поділився милим пляжним кадром, а в підписі до нього привітав зі святом.

На новому фото щасливе сімейство відображено на розкішному пляжі біля самої води, відповідно вони всі в легких літніх нарядах. Так, сам Григорій позує в смугастих шортах і сірій футболці, він посадив собі на плечі наймолодшого сина. Поруч з ним стоїть Дружина в рожевому пляжному платті і світлому капелюшку, вона обіймає ще двох синів, які позують в жовтих футболках.

У підписі до публікації Решетник написав: "одне з найкрасивіших місць світу. Тут дуже класно і ... просто не вистачає слів. Вітаємо всіх Вас зі святом - любіть себе, оточуючих і життя, будьте щасливими". Користувачі тут же почали обговорювати новий знімок, вітаючи телеведучого і його сім'ю у відповідь, також багато відзначили, як вони всі засмагли. "Такі засмаглі!", "Які ви Класні, засмаглі!", "Які ви симпатичні шоколадки", "Красива сім'я, дуже щира. Всього найкращого вам", "Така красива сім'я", - пишуть в коментарях.

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