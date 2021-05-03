Герой шоу" Холостяк 11 " бізнесмен Михайло Заливако розпрощався з Юлією "Зайкою" в останньому ефірі, викликавши бурю емоцій в мережі

Останній вийшов ефір сполохав шанувальників рішенням Холостяка Заливако. Незважаючи на те, що минулого тижня чоловік вирішив дати шанс Юлії «Зайці», яка повинна була покинути проект, Михайло знову передумав. Цього разу він остаточно вирішив розлучитися з Юлією, чим шокував шанувальників шоу.

На думку українців, дівчина повинна була бути не тільки фіналісткою, але ще і переможницею, адже вона єдина, заради кого вони взагалі дивилися проект. Дівчина не тільки дивувала всі ефіри своїми витівками, але ще і змогла бути в центрі уваги завдяки розповідям про себе, незручним моментам і словами. Решта учасниці не вразили шанувальників.

"Залишилося всього 4 дівчини) за кого тримаєте кулачки?"- повідомляється в підписі до посту.

"Тепер уже нема за кого; з цієї четвірки ніхто не подобається; найдостойніша покинула проект, Юля (Зайка) ти краща😘 😘; зайчика не шкода..вона нещира людина..; Богдан зайчик найдостойніша; тепер уже нема за кого; краще залишитися холостяком, ніж вибрати хтось із цих дам😢; тепер уже нема за кого; ні за кого, вибирати ні з кого; ні за кого. Поверніть зайчика❤️; після проекту розійдеться з Анею, буде з зайчиком».

Нагадаємо, у випуску «Холостяка», що вийшов нещодавно, стало відомо, що проект покинула Юлія Бельченко, яка отримала на проекті прізвисько "Зайка". Для глядачів рішення Михайла Заливако стало несподіванкою, адже з перших ефірів було видно, що між ними виник особливий зв'язок. І багато українців були впевнені, що дівчина вже перемогла.

Як виявилося, Михайло був збентежений поведінкою Юлії, яка часто змінювалася перед ним, мучилася від поганого настрою і не могла розібратися в собі. Поділившись сумним роликом з прощання, дівчина вирішила написати прощальний пост в Instagram.

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