Ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво звернувся до українців у день Великодня

Як передає Politeka.net, кулінар, який вже багато років живе і працює в Україні привітав усіх зі святом, і показав свій великодній кошик.

"Я вітаю всіх зі світлим святом Великодня! 🐣 Бажаю тепла і любові в кожен будинок! Бережіть один одного! А ще мені дуже цікаво, що ви вкладаєте у Великодній кошик? Діліться в коментарях", - написав він.

Ектор Хіменес-Браво позував з прикрашеним квітами кошиком, в якому лежали паски, великодні яйця і свічки.

Суддя шоу "Майстер Шеф" дякують за привітання і вітають у відповідь.

"Христос Воскрес! Зі Світлою Пасхою!", "Такі теплі і сонячні фотки! Зі святом!", "Зі Світлою Пасхою!!! Здоров'я, добра, щастя і благополуччя, любові і миру», " зі світлою Пасхою Вас! Всіх благ Вам земних і здійснення всіх бажань", " Христос Воскрес!!! ❤️Зі Світлим Великоднем!!! Всіх благ Вашому дому", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше Ектор зі своєю колегою Ольгою Мартиновською розповів, як приготувати панеттоне - італійські пасочки.

"Повітряне, м'яке тісто не залишить байдужими навіть тих, хто на дієті) це точно варто спробувати", - зазначив кулінар.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав, як виглядає справжній мачо.

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