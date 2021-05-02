Ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво звернувся до українців у день Великодня
Як передає Politeka.net, кулінар, який вже багато років живе і працює в Україні привітав усіх зі святом, і показав свій великодній кошик.
"Я вітаю всіх зі світлим святом Великодня! 🐣 Бажаю тепла і любові в кожен будинок! Бережіть один одного! А ще мені дуже цікаво, що ви вкладаєте у Великодній кошик? Діліться в коментарях", - написав він.
Ектор Хіменес-Браво позував з прикрашеним квітами кошиком, в якому лежали паски, великодні яйця і свічки.
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Суддя шоу "Майстер Шеф" дякують за привітання і вітають у відповідь.
"Христос Воскрес! Зі Світлою Пасхою!", "Такі теплі і сонячні фотки! Зі святом!", "Зі Світлою Пасхою!!! Здоров'я, добра, щастя і благополуччя, любові і миру», " зі світлою Пасхою Вас! Всіх благ Вам земних і здійснення всіх бажань", " Христос Воскрес!!! ❤️Зі Світлим Великоднем!!! Всіх благ Вашому дому", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, раніше Ектор зі своєю колегою Ольгою Мартиновською розповів, як приготувати панеттоне - італійські пасочки.
"Повітряне, м'яке тісто не залишить байдужими навіть тих, хто на дієті) це точно варто спробувати", - зазначив кулінар.
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав, як виглядає справжній мачо.
А ще Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" покликав Мартиновську в свій заміський будинок, несподіване відео.
Також Politeka повідомляла, що Полякова показала, як розважається з Хіменес-Браво з " Майстер Шеф"