Відома українська ведуча новин Лідія Таран показала свою дочку

Другого травня всі християни святкують Великдень, повідомляє Politeka.net. У цей світлий день прийнято ходити до церкви і святити паски.

Так і вчинила відома телеведуча Лідія Таран з дочкою, Василиною. Відповідні фото зірка опублікувала в своєму Instagram.

Таран позувала в білій блузі з вишивкою і в червоній спідниці, а її дочка - в червоній вишиванці і чорній спідничці.

"Христос Воскрес! 😄 Хто вже скуштував святу паску та ковбаску? 😀 всім здоров'я і миру! І погоди гарної 😚 # easter2021 # Великдень # великдень2021", - написала Таран.

За годину публікація зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів.

"Яка красуня українська жінка, гордість нації!", "Воістину Воскрес! Міцного здоров'я, миру, добра і благополуччя☺❤️!", "Ого яка краса ви шикарна жінка😍 😍 😍", " здрастуйте тобі і твоїм близьким, красуня ", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Лідія Таран народила дочку Василину у 2007 році від свого співмешканця телеведучого Андрія Доманського. Пара прожила близько п'яти років, але, на жаль, розлучилася.

Доманський пішов від Таран, яка переживала розрив важко і сильно ображалася перший час, але пізніше знайшла в собі сили пробачити чоловікові. В одному з інтерв'ю телеведуча сказала, що дякує долі за зустріч з телеведучим і за те, що він подарував їй дочку Василину.

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