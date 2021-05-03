Український співак і музикант Сергій Бабкін поділився сімейним фото на честь свята

Артист - багатодітний батько, передає Politeka.net. Від першого шлюбу з Лілею Ротань у співака є син, Ілля, а від другого, від Сніжани - дочка Веселіна і син Єнісей. Також Сергій Бабкін усиновив сина Сніжани від попередніх стосунків, Артура.

На честь свята велике сімейство вирушило до церкви, про що свідчать фото в Instagram співака.

У кадрі можна помітити Артура, Веселину і Єнісея, обличчя якого поки ховається. Фото вийшло теплим і сімейним.

"Христос Воскрес!🙏 🏻 Зі Святом, Дорогі!!!

Світла і добра! Благоденства і достатку! Віри і любові!💙", - написав Бабкін.

За годину публікація зібрала майже 8000 лайків і багато коментарів.

"Пацанчик зліва взагалі не вписується в картину 😂", " воістину воскрес, шановні Сергій Миколайович і Сніжана Арсенівна і Вся Ваша сім'я🙏благодаті у всьому і любові 🙏", "Воістину воскрес, чому кошик не прикрашений, як ніби порожній", " Воістину Воскрес дорогі Бабкіни, Божого благословення!!", "Воістину воскрес 🙏 🤗 Снежа,чого Артур такий засмучений?", "У когось почався пубертатний період", " Воістину ВОСКРЕС! Щастя Вам, успіхів і просто міцного здоров'я і весни завжди в душі!!!","По виразу обличчя видно, що не любить ходити до церкви", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Сергій Бабкін зізнався в зрадах дружині, пара довго працювала над відносинами, і змогла зберегти шлюб.

Нагадаємо, що дружина Бабкіна, який переніс складну операцію, подражнила українців смачними ласощами: "вийшли у дворик...".

Як повідомляла Politeka, дружина Бабкіна зважилася на зміну зовнішності, дружина Монатіка оцінила: "Вау".

Крім того Politeka писала, що Бабкін показав, як змінилася його дочка, фанати в подиві: "спочатку подумала - це Сніжана".