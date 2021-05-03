Відома українська співачка Оля Полякова показала, як "святкує" церковне свято, спантеличивши шанувальників

Оля Полякова звикла бути в центрі уваги зі своїми красунями-дочками, якими так пишається. Раніше зірка влаштувала розкішну фотосесію з ними, з'явившись в дорогих нарядах різного кольору. Стильні костюми підкреслили образи зірки і дітей, а вдала забарвлення зробила їх більш виразними.

Однак, далеко не вдалі вбрання в цей раз привернули увагу до себе. Вся справа в тому, що на світле свято Великодня Оля вирішила привітати шанувальників, супроводивши своє звернення цим фото. Щоб зробити його тематичним, зірка прифотошопила на стіл паски і розфарбовані яйця.

Саме це в мережі і не оцінили, здивувавшись вчинку зірки.

"Вітаємо всіх зі світлою Пасхою! Бажаємо вам смачних пасочок, рідних людей поруч і добрих, чистих думок! ❤ ️ ",- написала Оля.

Ось що відповідають в мережі: знову фотошоп з великоднями; фотошоп не фотошоп, яка різниця???😡 Все одно красиво . ❤ ; це фото вже було якось, але тільки без пасок; згоден, але зроблено на швидку руку; Хороший фотошоп); фотографія на всі роки😂; а чого фотка минулорічна? Зі святом!; Сім'я аристократів😍 😍; "Мерилін Монро повернулася🔥; А навіщо на комп'ютері малювати не можна самим пофарбувати?; Три грації 🔥; Дворянське гніздо, так і хочеться сказати😮"»

Як відомо, зірка таже активно коліт собі ботокс через активну міміку. щоб уникнути глибоких заломів і зморшок в ранньому віці, артистка колола собі ботокс з 25 років. Оскільки у неї дуже активна міміка, зірка намагається уникнути ранніх зморшок через це.

І також, судячи з останніх сторі, зірка любить різні косметичні процедури, тому своїх косметологів і масажистів вона відвідує досить часто.

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