Відомий співак, один з тренерів шоу "Голос країни" Олег Винник привітав українців з Великоднем
Як передає Politeka.net, нове фото артист показав у себе в Instagram . Олег Винник, який завжди вважав Великдень особливим святом, не міг не звернутися в цей день до українців.
"Великоднє Сонце посміхається з небес! ☀ Христос Воскрес!» - написав артист, і опублікував фото, на якому зображений у чорній шкіряній куртці з хрестами.
Користувачі мережі бурхливо відреагували на привітання популярного артиста.
"Воістину воскрес! Миру і благодаті", "Воістину Воскрес! І який же ви красивий", "Воістину Воскрес! З Великоднем Вас Олежа", "Олежка нехай тебе береже ангел хранитель, ти наш улюблений принц", - пишуть в коментарях.
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Зазначимо, раніше Винник розповідав, що Великдень з дитсва вважає важливим сімейним святом.
"Для мене, як для віруючої людини, Великдень завжди був і залишається найбільшим і світлим святом. Раніше в цей день обов'язково ходив до церкви на службу. Люблю цей хвилюючий стан, святе таїнство, з величезною повагою ставлюся до всіх традицій", - розповідав раніше артист.
У дитинстві співак допомагав мамі готувати великодній стіл: діставав з печі готові паски і самостійно їх прикрашав. А після церкви вся сім'я збиралася за великим столом і куштувала традиційні святкові страви.
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