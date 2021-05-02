Переможцем 11 сезону шоу "Голос країни" став Сергій Лазановський, тренером якого була співачка Надя Дорофєєва
Після завершення проєкту артисти не втрачають зв'язок і це не може не радувати, пише Politeka.net. Так, в останніх сторіс Надя разом з чоловіком, артистом Володимиром Дантесом, вирушили в гості до колишнього підопічного зірки.
Тренерка переможця приїхала в село Попельники (Івано-Франківська область), звідки родом Сергій. Зірка була в довгій синій сукні й кофті. Можна помітити гарний будинок переможця шоу, його рідних і самого Лазановського, який радісно зустрічав свою тренерку.
Співаки радісно зустріли один одного й обнялися.
"Серьож, нам все село сигналило", - виголосив за кадром Дантес.
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Переможець "Голосу країни" Лазановський показав, в якому стані будинок, в якому йому подарували квартиру: "Без вікон і..."
Пізніше Лазановський запросив Дантеса і Дорофєєву в будинок.
"Яка сім'я", - підписала артистка.
А далі зірки зняли красиво накритий стіл на честь свята Великодня.
"Ми, по-моєму, від переїдання вибухнемо", - написав Дантес.
Зірка зізналася, що все село дізналося про приїзд її і чоловіка в село, тим самим вони влаштували "переполох", тому біля дверей будинку Лазановського зібрався натовп, до яких пізніше вийшла Надя, щоб сфотографуватися.
Нагадаємо, Сергій Лазановський - актор театру. На етапі нокаутів він вибув з проекту, але глядачі підтримали артиста за допомогою голосування, і в результаті той повернувся на прямі ефіри і як виявилося не дарма...
Переможець шоу отримав у подарунок двокімнатну квартиру в Києві і право виступити на сцені фестивалю Atlas Weekend.
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