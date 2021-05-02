Британський принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон вирішили показати, як виглядає їхня дочка зараз
Подружжя виховує трьох дітей, Джорджа, Шарлотту і Луї, передає Politeka.net. Єдиній дочці принца другого травня виповнилося шість років. У цей день батьки традиційно поділилися новим офіційним портретом дочки в Інстаграмі.
У кадрі постала світловолоса усміхнена дівчинка. На ній - сукня з квітковим принтом з лінійки британського бренду Rachel Riley. Вартість вбрання всього 59 фунтів стерлінгів.
"Вітаємо принцесу Шарлотту з шостим днем народження. 🎈
📸 Герцогиня Кембриджська", - підписано фото.
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Автором фото стала сама Кейт Міддлтон, яка захоплюється фотографією, і багато які офіційні знімки членів сім'ї зроблені саме їй. Зірка зробила цей кадр в заміському маєтку в Норфолку.
Поки невідомо, як Королівська сім'я відсвяткує день народження дочки.
За 12 годин публікація зібрала майже мільйон лайків і багато коментарів. Багато користувачів мережі відзначили, що Шарлотта схожа на свого батька, принца Вільяма і королеву Єлизавету ІІ:
"Вона схожа на королеву Єлизавету", " Ну, це дочка Вільяма!", "Вона схожа на свою бабусю ... мила дівчинка", " вона так схожа на королеву!", "У неї очі Вільяма! Така милашка!", "Виглядає так схоже на королеву, її прабабусю! ❤ ️ ", "Копія її тата", " вона схожа на міні-версію королеви ❤️❤️", " зараз година ночі, я вмираю від любові, мені подобається фотографія вона точна копія Вільяма !!".
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