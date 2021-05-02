Відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "Жіночого кварталу", показала себе на відпочинку
Як пише Politeka.net, Лера Товстолес є однією із зірок "Жіночого кварталу", до якого приєдналася кілька років тому. Красуня разом з іншими колегами поїхала до Туреччини, де зараз проходить фестиваль.
Цього разу Лера опублікувала фото, де позувала в закритому купальнику, а також окулярах. Красуня доповнила образ напівпрозорої блузою і капелюшком. Дівчина додала ще кілька фото, в яких показала себе з різних ракурсів:
"Сподіваюся ви від мене не відписалися.
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Всіх зі святом", - написала Лера під фото.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Ще ні, але я близька до цього,і тебе зі святом, красуня"," гармата-петарда","Христос Воскрес".
Раніше ми повідомляли, що українська актриса і модель Лера Товстолес, яка є зіркою "жіночого кварталу «і деяких проектів» Квартал 95", показала себе на відпочинку.
На офіційній сторінці проекту в Instagram опублікували яскраві фото з відпочиваючими красунями. На одному зі знімків блондинка Товстолес позувала в оригінальному купальнику з ремінцями.
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