Популярна українська співачка Ані Лорак у білому комбінезоні оригінально привітала фанатів спраздником

Відома артистка приєдналася до привітань інших зірок, і сама виклала новий пост для шанувальників, звертаючись до фанів з нагоди свята Великодня. Звернути увагу фанатів Лорак вдалося оригінальним образом і навіть скромним.

На відміну від багатьох зірок, які виклали старі кадри, засвітивши не дуже доречні вбрання, Кароліна вибрала більш стриманий стиль. У світлому комбінезоні без рукавів, принтів і додаткових прикрас, вона постала з яскравою посмішкою перед камерою. Майже непомітний макіяж і пишна укладка доповнили образ Лорак.

"Мої улюблені, вітаю вас зі світлим святом Великодня✨ нехай на душі буде тепло і спокійно️️», - написала вона.

Ось що відповідають в мережі.

"Зі святом, Люба ❤️; миру, любові і добра Вашому дому! Христос Воскрес!; Яка ви світла і усміхнена. Даруйте тепло і любов!!! З пращником вас і вашу сім'ю, Кароліна 😍; миру, любові і гармонії вам і вашій родині. Зі святом🙏 🏽; як красиво😍 🔥❤️; зі святом ❤ ️ найсвітлішого і доброго вам🙏; зі святом ❤ ️ яка красива😍; зі святом, красуня!❤ ️ ☀ ; Дуже красива ❤️; капець, як красиво💋 🤤; пустотлива ️ ️ Ви прекрасні в будь-якому образі 👋 ⚘ ⚘ ⚘ 💯

Відзначимо, Ані Лорак відмінно провела час у відпустці і змогла довести, що привела свою фігуру в порядок. Тепер зірка підтримує форму в потрібному їй образі і намагається не піднімати тему догляду за собою, не дивлячись на те, що її часто про це запитують. При цьому Кароліна показала в розділі Сторі, як виглядає її фігура без фільтрів.

У сірому комбінезоні, повністю обтягуючому її фігуру, зірка не стала приховувати гідності і з гордістю вильнула стегнами, крутячись перед камерою, немов модель. Під пісню " я прийшла попрощатися..."Кароліна з зав'язаним волоссям і без прикрас пройшлася по просторій кімнаті і повернулася спиною, доводячи, що помітно схудла навіть після відпочинку.

Нагадавши, 42-річна Ані Лорак вразила зухвалим образом у червоному: "що ж мучите нас?".

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