Український співак Сергій Лазановський, який переміг на "Голосі країни", показав, як проводить Великдень

Як пише Politeka.net, Лазановський нещодавно переміг на проекті "Голос країни", де був у команді Наді Дорофєєвої. Як можна зрозуміти, Сергій зблизився зі своїм тренером і вирішив познайомити співачку зі своєю сім'єю, що і показав в Instagram.

На фото Лозановський позував з усією своєю сім'єю, а також можна побачити Надю Дорофєєву і її чоловіка - Володимира Дантеса. Всі були в традиційному українському одязі-вишиванках.

"Довгоочікуване знайомство сім'ї Лазановських з Надею Дорофєєвою і Володимиром Дантесом", - написав співак під фото.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"У пальців на ногах тому дискотека була))", "у Наді шкарпетки залікові", "справжня українська сім'я. Івано-Франківська область рулить", "Бог тобі щастить знаєш чого я мріяла побути з Надь Дорофєєвою поїхати на голос країна а ти все зробив".

Ми писали, що переможцем 11 сезону шоу «Голос країни» став Сергій Лазановський, тренером якого була співачка Надя Дорофєєва.

Так, в останніх сторіс Надя разом з чоловіком, артистом Володимиром Дантесом, вирушили в гості до колишнього підопічного зірки.

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