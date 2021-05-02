Легендарна співачка Софія Ротару показала, як святкує Великдень
73-річна зірка не часто показує особисті кадри, проте з нагоди свята, вона вирішила порадувати шанувальників і поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.
Софія Ротару показала святковий стіл, засвітивши інтер'єр будинку, в якому живе.
В інтер'єрі переважають світлі тони, з якими контрастує темна меблі, на стінах висять картини.
Особливої уваги заслуговує святково сервірований стіл з оригінальними квітковими композиціями, фігурками зайців, кришталевим посудом, декорованими пасками і крашанками різних кольорів. Разом все це виглядає немов окремий вид мистецтва.
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"Зі святом", - коротко написала Софія Ротару.
Як відомо, Софія Ротару живе в розкішному котеджі, розташованому в 22 км від Києва в околицях Конча Заспи. Площа особняка зірки становить близько 300 квадратних метрів.
У будинку-три поверхи з панорамними вікнами і високими стелями.
Особняк побудований з дерев'яних колод, які були куплені у Фінляндії. Зруб утеплили зовнішнім облицюванням.
Також на території є гостьовий будиночок, альтанка в саду і спеціальне приміщення для інвентарю.
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