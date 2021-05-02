Це дуже красиво

Легендарна співачка Софія Ротару показала, як святкує Великдень

73-річна зірка не часто показує особисті кадри, проте з нагоди свята, вона вирішила порадувати шанувальників і поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Софія Ротару показала святковий стіл, засвітивши інтер'єр будинку, в якому живе.

В інтер'єрі переважають світлі тони, з якими контрастує темна меблі, на стінах висять картини.

Особливої уваги заслуговує святково сервірований стіл з оригінальними квітковими композиціями, фігурками зайців, кришталевим посудом, декорованими пасками і крашанками різних кольорів. Разом все це виглядає немов окремий вид мистецтва.

"Зі святом", - коротко написала Софія Ротару.

Як відомо, Софія Ротару живе в розкішному котеджі, розташованому в 22 км від Києва в околицях Конча Заспи. Площа особняка зірки становить близько 300 квадратних метрів.

У будинку-три поверхи з панорамними вікнами і високими стелями.

Особняк побудований з дерев'яних колод, які були куплені у Фінляндії. Зруб утеплили зовнішнім облицюванням.

Також на території є гостьовий будиночок, альтанка в саду і спеціальне приміщення для інвентарю.

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