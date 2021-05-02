Фіналіст шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко поділився сімейними кадрами

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram учасник популярного телепроекту показав, як і з ким святкує Великдень.

На кадрах, які він виклав в мережі відображено, як до нього підійшла красива довговолоса дівчина.

«Привіт. А що у тебе таке красиве?",- звернувся Олексій до дівчини. Вона пояснив що тримає в руках панеттоне.

Виявилося, що Олексій заїхав за своєю сестрою, разом з якою потім відправився до батьків.

Фіналіст показав святковий стіл, за яким зібралася вся сім'я.

"Все сімейство в зборі", - прокоментував він.

Відзначимо, сім'я Олексія займається бізнесом. Батько Олександр вирощує полуницю, в дитинстві Олексій часто був у батька на заводі і надихався його прикладом керівника. У матері Олексія, Наталії, - магазини одягу, а сестра Льоші, Анастасія, – кондитер, навчає готуванні онлайн.

Нагадаємо, що у фіналі першого сезону «Холостячки» Ксенія Мішина віддала перевагу Олександру Еллерту.

Відкинутий Олексій Тригубенко розповідав, що після шоу не спілкується з Ксенією. Також він зізнавався, що переживав через такий фінал проекту. Щоб відволіктися, йому довелося з головою піти в роботу.

Нагадавши, Тригубенко після відмови Мішиної "запал" на нову Холостячку Огневич: показове фото

Як повідомляла Politeka, Фіналіст "Холостячки" Тригубенко розповів, яку дівчину шукає після відмови Мішиної: "зізнаюся, дуже страшно"

Також Politeka писала, що Олексій Тригубенко розважився з цілою компанією красунь з "Холостяка", забувши про Мішину.