Відомий український телеведучий Григорій Решетник, зірка проекту "Холостяк", показав, як відпочиває на Мальдівах
Як пише Politeka.net, Решетник став досить популярним телеведучим серед українців. У красеня сотні тисяч фанатів в соціальних мережах, де він публікує не тільки кадри своєї роботи, але з особистого життя.
Цього разу Григорій опублікував фото, де позував разом з дружиною на пляжі Мальдів. Красунчик був в шортах і футболці, а дружина - в напівпрозорій сукні і капелюшку. Парочка посміхалася і обіймалася для фото.
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Повідомлялося, що ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетник, який зараз відпочиває на Мальдівах, сколихнув публіку зізнанням.
На фото засмаглий Григорій позував поруч з не менш засмаглою дружиною Христиною. Дівчина блиснула апетитним декольте, відчинивши сорочечку.
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