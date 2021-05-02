Відомий український телеведучий Григорій Решетник, зірка проекту "Холостяк", показав, як відпочиває на Мальдівах

Як пише Politeka.net, Решетник став досить популярним телеведучим серед українців. У красеня сотні тисяч фанатів в соціальних мережах, де він публікує не тільки кадри своєї роботи, але з особистого життя.

Цього разу Григорій опублікував фото, де позував разом з дружиною на пляжі Мальдів. Красунчик був в шортах і футболці, а дружина - в напівпрозорій сукні і капелюшку. Парочка посміхалася і обіймалася для фото.

"Вітаємо всіх з Великоднем

Добра, миру, злагоди і любові кожній родині.

Христос Воскрес!",- написав чоловік.

"Прекрасний. Як я вас люблю. Ви такі красиві і приємні. Бажаю вашій родині всього найкращого, радості і любові. Христос Воскрес", " Хорошки-і вас зі святом. Здоров'я і благополуччя вам і вашим близьким", "Можна брати приклад".

Повідомлялося, що ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетник, який зараз відпочиває на Мальдівах, сколихнув публіку зізнанням.

На фото засмаглий Григорій позував поруч з не менш засмаглою дружиною Христиною. Дівчина блиснула апетитним декольте, відчинивши сорочечку.

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