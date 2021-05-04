Ембер Чапкіс, дружина Грега і невістка Григорія Чапкіса, 91-річного судді з "Танців з зірками", порадувала шанувальників свіжими фото

Як відомо, Грег пішов по стопах батька і присвятив своє життя танцям. У Сан-Франциско чоловік створив свою танцювальну студію, в якій викладає хореографію. Крім того, син Чапкіса часто співпрацює з різними зірками. А допомагає йому в цьому ось уже як двадцять років вірна і любляча дружина Ембер, яка подарувала йому двох синів - Миколу та Максима. Вона активно веде свій мікроблог в Instagram, де серед робочих моментів, ділиться сімейними кадрами.

Нещодавно Ембер похвалилася успіхами молодшого, передає Politeka.net. Хлопчик поки не зацікавився танцями, зате вирішив всерйоз зайнятися спортом, незважаючи на свій юний вік.

"Перший справжній бейсбольний матч Максима!!! Максим багато років спостерігав за грою Миколи, і тепер його черга. Йому може всього 5 років, але він вже вміє спілкуватися зі старшими хлопчиками. Його перший виступ став для мене найяскравішою подією дня. Він готовий серйозно взятися за бейсбол. Він любить свого тренера і товаришів по команді. Цей вік просто ідеальний. Я люблю тебе, хлопчик !!! ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ Давай, Максим🚀 🚀 🚀 🚀", - повідомила Ембер у підписі.

На кадрах малюк зі своєю командою грали в бейсбол, Максим при цьому виглядав щасливим і здоровим. Але ж зовсім недавно хлопчик переніс серйозну стоматологічну операцію. За словами його матері, у Максима, як і у його старшого 12-річного брата, "м'які" зуби. Свого часу Миколі також робили подібну операцію. Дружина Чапкіса не стримала сліз, показуючи сина в лікарні.

"Як я можу утримати його подалі від цукру або цукерок? Я б хотіла, щоб йому не доводилося цього робити, але я знаю, що це найкращий спосіб", — писала Ембер в Instagram, маючи на увазі - кращий спосіб вирішити проблему - операція.

Користувачі з ентузіазмом обговорили перший бейсбольний матч Максима, побажавши хлопчикові подальших висот у цьому спорті:

"Як мило!😍😍😍"

"Він дуже довго чекав, щоб зіграти! Тепер йому нічого не заважає!!! Люблю це!!! ❤️⚾️💫"

"Максим!!! Ти вражаєш, дитинко !!! 😍 люблю цю стійку 👏"

"Зупиніть цей момент! Це найкраща річ, яку я бачила за весь день!"

"Стійка!!! 😭 😩 🤣 😍 😍 Мені подобається, що у нього вже є шанувальники"

"Це так чудово! 🤩 Наш великий малюк - суперзірковий гравець в м'яч ♥ ️ ♥ ️🥰"

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