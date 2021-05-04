Екс-фаворитка "Холостяка" Михайла Заливако Юлія "Зайка" похвалилася другом-красенем

Як відомо, 27-річна дівчина вилетіла з проекту в 9-му ефірі. У випуску учасники повинні були розподілити картки, які їм дісталися від ведучого. Юля вибрала "приєднатися до побачення", за її словами, щоб довести своє бажання бути разом. Однак вона визнала, що така зустріч з "Холостяком" була дуже некомфортною. Тим більше всі дівчата засудили її: "Вони не зрозуміли, що цей крок не проти них, а заради мого кохання".

Не зумівши проявити почуття і мимоволі показавши в черговий раз свій поганий настрій Михайлу, Юлія перестала розуміти, куди рухатися далі. "Холостяк" обділив її трояндою, відправивши додому.

"Де вчать проявляти любов до дорогої людини? Ми закінчуємо школи та університети, отримуючи знання, але необхідного там не дають, не розповідають. Я не холодна і беземоційна, я просто не вмію проявляти свої почуття", - пояснювала причину свого вильоту екс-фаворитка Заливако.

Залишивши свої переживання в минулому, зараз Юлія продовжує жити і займатися улюбленою справою (вона СММ-менеджер і графічний дизайнер). У своєму мікроблозі в Instagram дівчина активно ділиться кадрами з життя. Зокрема, вона засвітила свого пухнастого друга, з яким нині ділить ліжко, передає Politeka.net. На фото на рожевих простирадлах лежав кіт-красень сіамської породи.

"Коли задумав вкрасти ковбаску зі святкового столу, але ти занадто ледачий для реалізації підступного плану 😹 #марсик", - підписала миле фото "Зайка".

Користувачі з жаром обговорили побачене:

"Юлечка, добра тобі і душевного тепла. Зі світлою Пасхою тебе 😘"

"Ууууу няшка, у мене теж такий котик Тимофій ❤️"

"Такий милий 😍 😍 😍"

"Юлечка ти просто супер і красуня бажаю тобі щоб ти зустріла свою любов"

"Красунчик, як і ти, Юленька"

"Ох, Марсик😄"

"Не звертай уваги на негатив. Висновки зроби за ту частину там де ти відповідальна, і далі буде все гуд"

"Юля, потрібно до психолога, чесно. Можу дати пару консультацій. Реально коли тиснуть і булять, потрібно знати як відсіч дати. Дивилася випуск крайній, несправедливо тебе забулили. Яка там ситуація у тебе не була, це твоя особиста справа, не варто дозволяти влазити в своє особисте життя".

Нагадаємо, що відкинута "Холостяком" Заливако учасниця-красуня повідала, що насправді сталося:" я відкрила своє серце і...".

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