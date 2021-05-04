Донька відомого українського продюсера Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова дала хейтерам непогану відповідь

Український репер Потап одружився в 2000 році на Ірині Горовій, у якої від попередніх відносин вже була дочка, Наташа, писати Politeka.net. Обидва зайнялися вихованням дівчинки, а пізніше на світ з'явилася спільна дитина - Андрій.

І хоча подружжя вже розлучилося, Наташа Горова вважається прийомною донькою репера і підтримує його.

Молода дівчина активний користувач соціальної мережі Instagram. Зараз у неї 30,5 тисяч передплатників. Красуня ділиться з шанувальниками яскравими моментами свого життя. Так, цього разу вона потрясла новим відвертим визнанням для хейтерів.

На кадрах в сторіс юна блогерка написала свої думки про те, що хейтерів сприймає з посмішкою.

"Хлопці, дивлюся на ваш хейт з посмішкою (це не приклад негативу, просто звертаюся до всіх хейтерам). Ви такі слабкі духом, щоб сказати мені це в обличчя-все, на що ви здатні - писати нісенітницю з фейкових акаунтів. Невже чуже життя важлива для вас більше своєї? Я рада, що мій характер не дозволяє мені сприймати ваш негатив близько до серця. Навіть у часи, коли ви дзвонили мені і бажали смерті в трубку - навіть тоді я просто посміхалася", - написала вона.

А в іншому кадрі красуня показала, як у бабусі в гостях їсть білки з паски.

Нещодавно дівчина зізналася, що схожа на своїх рідних бабусь заразним і веселим сміхом.

Нагадавши, прийомна дочка Потапа нарешті зізналася, куди подівся її хлопець: "сиділи, розмовляли - і вирішили..."

Також Politeka писала, що прийомна дочка Потапа приголомшила змінами в зовнішності після експериментів

А ще Politeka повідомляла, що прийомна дочка Потапа блиснула пружним бюстом, впевнено спустивши халатик у вбиральні