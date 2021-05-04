Співак Олег Винник розговорився про духовне, зізнавшись у своїх гріхах

В ефірі програми "Зірковий шлях" 47-річний співак розповів правду, чому йому соромно і з якими труднощами він стикається, відвідуючи церкву, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Винник відкрився перед українцями з нового боку, показавши, що він, як і всі звичайні люди, здійснює гріхи. І, більше того, визнає свої помилки.

На питання ведучого, Олег Анатолійович відразу зітхає: "Я не маю права дозволити собі піти до церкви". Вся справа у фанатах. Як тільки "улюбленець вовчиць" переступає поріг храму, піднімається шум, парафіяни дістають телефони і просять зробити фото з ним, а також залишити автограф. В результаті, Виннику вже не вдається тихо помолитися.

"Дуже соромно, прикро і боляче. Я дуже грішна людина... І часом хочу піти до церкви, але я знаю, що там є люди, і я не можу собі це дозволити..." - зізнався він.

Артисту довелося придумати цілу стратегію, щоб таки вдалося замолити свої гріхи. Винник приходить до храму, коли там нікого немає і знаходить окреме місце, де священик спокійно зможе його вислухати. При цьому співак акцентував увагу, що вважає за краще сам ходити до церкви, а не "викликати служителя додому".

"До мене не може прийти батюшка або мій наставник і вислухати мої проблеми. Ні, я повинен прийти по-справжньому, по-гідному, в те місце, яке називається церква, і сповідатися", - заявив Олег Анатолійович.

Раніше ми розповідали, Винник звернувся до українців, відзначаючи Великдень. Він з дитинства вважає цей день важливим сімейним святом.

"Пасхальне Сонце посміхається з небес! ☀ Христос Воскрес!" - написав артист, і опублікував фото, на якому зображений у чорній шкіряній куртці з хрестами.

Користувачі Мережі бурхливо відреагували на привітання популярного артиста.

"Воістину воскрес! Миру і благодаті", Воістину Воскрес! І який же ви красивий", "Воістину Воскрес! З Великоднем Вас Олеже", "Олежку, нехай тебе береже ангел хранитель, ти наш улюблений принц", - писали в коментарях.

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