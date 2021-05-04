Популярна співачка Оля Полякова отримала цікавий комплімент від Потапа

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Оля Полякова нещодавно прийшла на інтерв'ю в YouTube-програму Потапа і позитиву "2POpodcast". В ході розмови Олексій Потапенко на пару з Позитивом вирішили зробити співачці комплімент, згадавши її "сідло".

Полякова відповідала на питання хлопців, коли в якийсь момент заметушилася в кріслі. "Боже, а що це? Це скрипить моє сідло?",- каже Оля, посміхаючись. "Це не ти скрипиш, це скрипить твоє сідло", - відповідає Позитив.

І тут же в розмову включається Потап, який залишив дружину Настю Каменських в Мексиці, а сам повернувся в Україну і тепер знімається з Поляковою у своїй програмі. Сцену прощання Потапа і Насті бурхливо обговорювали в мережі, деякі фанати порахували, що пара більше грала на камеру, ніж показувала справжні почуття.

"У тебе, до речі, дуже хороше сідло, я тобі хочу сказати. Ти виглядаєш приголомшливо! Приголомшливе сідло", - каже Потап Оле. Вона ж злегка знітилася і відповіла: "Пацани, мені так приємно!".

Відзначимо, що випуск подкасту з Поляковою вийшов дуже цікавим і відвертим, співачка не скупилася навіть на міцне слівце, коли згадала про конфлікт зі своїм концертним директором. Також в цьому інтерв'ю вона розкрила нові подробиці скандалу з Тіною Кароль, і розповіла про конкуренцію в шоу-бізнесі.

Нагадаємо, Полякова з 16-річною донькою влаштували битву, завороживши апетитними формами: "Як сестрички".

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