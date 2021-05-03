Фіналіст шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко поділився своїми міркуваннями про батьківство

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram в розділі сторіз Фіналіст популярного телепроекту повідав про стосунки з батьками в дитинстві.

На кадрах, які він виклав в мережі відображено, як чоловік сидить на кухні і розповідає тонкощі з дитинства.

"У дитинстві у мене були досить дружні, хороші відносини з батьками. Але я ріс самостійним хлопчиком і іноді були з татом суперечки і я весь час намагався йому щось довести. Але найкрутіше-те, що мої батьки завжди давали мені право вибору. І напевно за це я їм найбільше вдячний. За те, що я міг вибирати і вони мене в цьому підтримували", - говорить Тригубенко.

За словами чоловіка, дуже класно, коли батьки на одній хвилі з дітьми. І припустив, яким він буде батьком.

"Мені здається, що коли я буду батьком, я теж буду намагатися своїм дітям дати можливість, щоб вони спробували все і вибирали, що їм більше подобатися. І мені здається, це круто", - поділився думками Олексій.

Варто відзначити, що вся сім'я Олексія займається бізнесом. Отець Олександр вирощує полуницю. У матері Олексія, Наталії, - магазини одягу, а сестра Льоші, Анастасія, – кондитер, навчає готуванні онлайн.

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