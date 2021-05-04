Популярна співачка Оля Полякова розповіла про конфлікт з Тіною Кароль

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Оля Полякова нещодавно прийшла на інтерв'ю в YouTube-програму Потапа і позитиву "2POpodcast". Випуск подкасту з Поляковою видався дуже цікавим і відвертим, співачка не скупилася навіть на міцне слівце, коли згадала про конфлікт зі своїм концертним директором. Також в цьому інтерв'ю вона розкрила нові подробиці скандалу з Тіною Кароль.

В ході розмови Олексій Потапенко запитав Олю прямо про скандал з Тіною Кароль, який прогримів нещодавно. Як відомо, на шоу "Маска" Полякова жартома назвала Тіну "плакальницею на похоронах", маючи на увазі її сумний репертуар. Однак, незабаром артистка вибачилася перед колегою, на що та відреагувала вельми специфічно. Потап зазначив, що після цього конфлікту буквально через тиждень Кароль презентувала новий хіт "Скандал", в якому кардинально змінила імідж. Так що, за словами репера, це виглядало як змова. На це Полякова відповіла, що все було підготовлено.

"Тіна завжди була генієм піару. Ви ж знаєте. Вона завжди вміє з будь-якої своєї життєвої ситуації...", - каже Оля. "Вони були природно готові до цього, тому так і сталося. Слухайте, ця ситуація не варта виїденого яйця. Я сказала, це не вирізали. Я тут же, відразу зрозуміла, що це виглядало "не дуже". Я тут же вибачилася і забула. Ну а потім почалося ось це ось все, і пройшло, і пройшло", - заявила Полякова. І додала, що їй дуже сподобався той факт, що в коментарях до пісні "Скандал" Тіни Кароль, більшість коментарів було присвячено саме їй.

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