Популярна українська співачка Настя Каменських нарвалася на критику користувачів мережі

Артистка бере участь у зйомках різних проєктів, передає Politeka.net. Однак зірка не забуває займатися благодійністю.

Відомо, що минулого року Каменських стала амбассадором одного з фондів, що допомагають дітям з онкологічними захворюваннями. А до цього артистка багато разів брала участь в проєктах, що допомагають бездомним і літнім людям.

В одному з інтерв'ю співачка розповіла, що їй подобається брати участь в подібних ініціативах, адже вона отримала можливість робити добрі справи.

У новому пості в Instagram Каменських розповіла, що 4 травня святкує 34-річчя. З вказаного приводу артистка вирішила звернутися до підписників, щоб ті відсвяткували її день, зробивши добру справу - допомогти зібрати гроші для хворих дітей.

"Наша мета - зібрати для онкохворих діток 50 000 грн. Вірю, ми зможемо зробити це і навіть більше!



А я своєю чергою хочу порадувати благодійників! І серед тих, хто зробить внесок на сайті, розіграти Класні подаруночки 🎁", - написала артистка.

Однак не всі позитивно сприйняли таку ідею знаменитості.

"А що у Вас немає такої суми? Подаруйте дітям", "я думаю, таку маленьку суму і навіть більше НК може і сама дати, без збору коштів з людей", " не ганьбися, Настю", "така смішна сума для тебе, Настю, не ганьбилася б, виділила і поменше піарилася"," що для артиста 2 тис $?? Візьми у Потапа і не ганьбися, якщо своїх грошей шкода... Поменше б піарилися на такому, а побільше б реально допомагали!",- написали користувачі мережі.

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