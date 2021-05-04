Фіналіст "Холостячки" Олексій Тригубенко зворушив публіку сімейним фото

Як відомо, 32-річному київському бізнесменові лише трохи не вистачило до перемоги. Дійшовши до фіналу, Олексій програв гумористу Олександру Еллерту, який став у підсумку обранцем "Холостячки" Ксенії Мішиної.

Ще під час шоу чоловік знайомив Ксенію зі своїми рідними, запросивши в гості до рідної домівки. Дівчину, яка росла без батька, дружна й міцна сім'я Олексія відразу підкупила шанобливим ставленням один до одного та гармонією.

На новому фото, яке Тригубенко опублікував в Instagram, він показав своїх близьких, зокрема сестру, батька та матір-блондинку - які могли б стати свекром і свекрухою Мішиної, передає Politeka.net.

Зараз сім'я Олексія займається бізнесом, батько Олександр вирощує полуницю. А в дитинстві він часто брав сина до себе на завод, надихаючи своїм прикладом керівника. У матері Олексія, Наталії, - магазини одягу, а сестра Льоші, Анастасія, – кондитер, навчає готуванню онлайн.

З батьками і сестрою Олексій нерідко подорожує і активно проводить дозвілля.

"Всіх вітаю зі світлою Пасхою 🙏 Проведіть цей день з близькими, подарувавши якомога більше своєї любові❤️", - з теплом підписав фото фіналіст "холостячки".

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Яка у вас хороша сім'я😍 🙌"; "Такі красиві"; "блін, Льоха, ти просто красава, ти кращий"; "Красива дружна сім'я🙌❤️👏"; "Супер! Зі світлою Пасхою!!!"; "Бережіть один одного ❤️"; "Таке тепле душевне фото 😍 😍"; "Олексій 🔥!!! Дуже схожий на маму! Щастя Вашій родині!🙌"; "Приємно дивитися на дружну сім'ю, де панує любов!!!".

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