Співачка та актриса Дженніфер Лопес зробила довгоочікуване оголошення, засвітившись на публіці в сміливому вбранні

Як відомо, 51-річна Джей Ло провела кілька останніх місяців в Домініканській Республіці, де знімалася у фільмі "Шлюб по зальоту". Її партнерами на майданчику стали Джош Дюамель і Ленні Кравіц. За час зйомок і відсутності вдома Дженніфер примудрилася розлучитися зі своїм нареченим, екс-бейсболістом Алексом Родрігесом. Два роки тому пара оголосила про заручини, але весілля двічі доводилося переносити через пандемію. Що стало причиною остаточного розриву - невідомо. Але в шанувальників Лопес є припущення, що колишній бойфренд їй зраджував.

Як би там не було, довго сумувати Дженніфер не довелося. Співачка швидко прийшла в себе і вже повернулася в стрій. Зараз вона готується до фестивалю. Про це Лопес повідомила у своєму новому пості в Instagram, поділившись фотографіями з примірки костюмів для майбутнього концерту, передає Politeka.net.

"#GlamFam: @glblctzn edition 🌸 🌸 🌸 не пропустіть концерт # vaxlive в суботу, 8 травня", - повідомила вона.

На кадрах Дженніфер позувала в білому комбінезоні, верх якого був прозорий зі срібною вишивкою. Особливо увагу публіки чіпляє зона декольте, неймовірної глибини. Примітно, що на одному з фото Лопес позувала в обнімку відразу з двома чоловіками.

Користувачі оцінили її старання:

"Бездоганна"; "це сяйво JLO 😍"; "Ось як виглядає шик 🔥❤️"; "Вау, моя королева! Ти виглядаєш приголомшливо! Мрію танцювати з тобою❤️"; "як вино🙌❤️"; "відвисання щелепи 🔥"; "ти божевільна🌺 😍".

Нагадаємо, що 51-річна Лопес забула про старість, показуючи форми в" дірявій "сукні:" збиває з ніг"

Також Politeka писала, що нестаріюча Дженніфер Лопес вразила видами своїх соковитих округлостей в мікро-бікіні: "і це в 51 рік!"