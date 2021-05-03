У Мережу потрапило легенди естради Софії Ротару з її невісткою Світланою Євдокименко

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Софія Ротару завжди була знатною красунею, і навіть в 73 роки зберегла відмінний вигляд і свіжість. І хоча артистка в останні роки не дає великих концертів, шанувальників у неї менше не стало. У соцмережі Instagram є безліч фан-сторінок, присвячених зірці, на них користувачі частенько обмінюються знімками і новинами. Так, нещодавно на одній з таких фан-сторінок опублікували миле фото легендарної артистки, на якому вона позує разом з дружиною свого єдиного сина Руслана Світланою.

На фото обидві жінки відображені на прогулянці, мабуть, за містом, а за ними видно красивий дерев'яний будиночок. Перед камерою Софія Михайлівна з'явилася в строкатій світлій сукні з цікавим візерунком, її волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка. Невістка співачки Світлана теж ошатна - не ній атласну сукню з мереживною накидкою, волосся розпущене, а на обличчі також мила посмішка. фанати відзначили, як невістка схожа на свою зоряну свекруху, до того ж вони виглядають дуже молодо.

У підписі до фотографії написали: "Нехай у вашому домі буде все: любов, спокій, усамітнення. Нехай буде в ньому завжди тепло від Божого благословення!". Користувачі тут же почали активно обговорювати нову фотографію, засинаючи Ротару і її невістку компліментами в коментарях до фото. "Прекрасні вірші! Дай Боже вам щастя і здоров'я", "Як сестри", "Душевного тепла і великого щастя", "Як дві подружки", "Прекрасні, одним словом", - пишуть в коментарях до фото.

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