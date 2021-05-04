Анна Саліванчук, дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, причепурившись, зробила звернення до українок

Як передає Politeka.net, 35-річна актриса опублікувала серію свіжих фото у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в спокусливому образі.

Боса Анна позувала в довгій сукні-халаті з квітковим принтом, забравшись на диван. При цьому вона зробила красиву зачіску волосся та макіяж з акцентом на очі. Дружина продюсера блиснула ніжками, а в підписі дала українкам пораду, як бути коханою і неповторною.

"Жінка-свято вміє перетворити на радість звичайні рутинні справи. При одному погляді на таку жінку, в серці настає весна. Їй хочеться дарувати квіти, присвячувати вірші і бігти за нею на край світу. Вона незабутня, як свято. Дівчата, світіться яскравіше! І будьте святом❤️", - звернулася Саліванчук.

Як відомо, нещодавно Анна перенесла серйозну операцію на хребті з видалення шийної грижі. Зараз вона відновлюється, періодично скаржачись на болі. Як би там не було, актриса, щаслива дружина і мама двох маленьких синів, намагається не падати духом. Хвороба стала для неї поштовхом переосмислити життєві пріоритети. Своїми філософськими думками вона активно ділиться в Instagram.

Користувачі засипали Саліванчук компліментами в коментарях:

"Ти дуже красива 🔥"

"Краса🔥 🔥 🔥 🔥 - страшна сила! Ви шикарні! Ви ідеал! Ви досконалість! Люблю Вас!🔥"

"Ти неймовірна!!!"

"Анюточка, ти як завжди виблискуєш все яскравіше і яскравіше, як зірочка на небі, щастя тобі і щастя❤️"

"Анєчка, захоплююся тобою ❤️"



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