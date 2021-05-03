Популярна співачка Надя Дорофєєва показала свою машину
Співаки Надя Дорофєєва і Володимир Дантес вже 10 років разом, передає Politeka.net. Подружжя живе в розкішному будинку, а також їздить на двох машинах.
Артистка нерідко показує свого "залізного" коня, на якому розсікає. Ось, наприклад, в останньому пості зірка позувала біля свого світлого "БМВ".
Надя виглядала стильно, як завжди. Вона одягла зелену кофту, а зверху - косуху. Також Дорофєєва була в довгих джинсах і кроксах, а завершили образ темні окуляри.
"Вирішую питання 😎 наводжу суєту 😂", - написала артистка.
Ані Лорак перемогла Віру Брежнєву в "батлі" фігур в купальниках: показові фото
Тіна Кароль засвітила хороми і красеня, з яким провела Великдень: "Атмосфера романтична"
Полякова осоромилася на сімейному фото з дочками, переборщивши з фотошопом: "Мерилін Монро повернулася"
51-річна Лопес в спортивному костюмі влаштувала ефектну прогулянку з красунею-дочкою: "Такі різні"
Кароль зізналася, кому належить її серце, і це не Балан: "Люблю його шалено"
За дві години публікація зібрала понад 40 тисяч лайків і багато коментарів.
"Пфффф. Потужно", "Палехче", " сама небезпека😂♥️", " дивись там акуратно питання вирішуй і наводь суєту😂❤️🔥", " Ой ой не треба на нас наводити суєту ми ж хороші😂❤️", "Надькааа бомба", "місцевий суєтолог 🔥❤️", "тобі БМВ не личить, тільки Мерс!", "рівна девчуля"," Молодчага"," Бомбічна", " Суєтолог)))ти шо така зухвала?)) ",- написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Володимир Дантес у шоу "Караоке на колесах" два роки тому розповів, які машини у нього з дружиною в автопарку.
"Я сідаю за Надіно BMW – вона ж зірка, може собі дозволити. А у мене машина менше - Hyundai Tucson", - поділився співак.
За словами артиста, він не ризикує сідати за кермо "БМВ", адже йому незручно через габарити, яких він не відчуває. А ось Надя відмінно водить "БМВ", і навіть значно кращий водій в деяких ситуаціях.
Нагадаємо, ударом став для Тіни Кароль суперфінал, на " Голосі країни "її більше не побачать:"Так прикро".
Як повідомляла Politeka, Дорофєєва на "Голосі країни" підслухала таємні переговори Винника і Монатіка: "пацани, у вас все добре?"
Також Politeka писала, що Дорофєєва показала, що творилося за кадром "Голосу країни".