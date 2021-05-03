Популярна співачка Надя Дорофєєва показала свою машину

Співаки Надя Дорофєєва і Володимир Дантес вже 10 років разом, передає Politeka.net. Подружжя живе в розкішному будинку, а також їздить на двох машинах.

Артистка нерідко показує свого "залізного" коня, на якому розсікає. Ось, наприклад, в останньому пості зірка позувала біля свого світлого "БМВ".

Надя виглядала стильно, як завжди. Вона одягла зелену кофту, а зверху - косуху. Також Дорофєєва була в довгих джинсах і кроксах, а завершили образ темні окуляри.

"Вирішую питання 😎 наводжу суєту 😂", - написала артистка.

За дві години публікація зібрала понад 40 тисяч лайків і багато коментарів.

"Пфффф. Потужно", "Палехче", " сама небезпека😂♥️", " дивись там акуратно питання вирішуй і наводь суєту😂❤️🔥", " Ой ой не треба на нас наводити суєту ми ж хороші😂❤️", "Надькааа бомба", "місцевий суєтолог 🔥❤️", "тобі БМВ не личить, тільки Мерс!", "рівна девчуля"," Молодчага"," Бомбічна", " Суєтолог)))ти шо така зухвала?)) ",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Володимир Дантес у шоу "Караоке на колесах" два роки тому розповів, які машини у нього з дружиною в автопарку.

"Я сідаю за Надіно BMW – вона ж зірка, може собі дозволити. А у мене машина менше - Hyundai Tucson", - поділився співак.

За словами артиста, він не ризикує сідати за кермо "БМВ", адже йому незручно через габарити, яких він не відчуває. А ось Надя відмінно водить "БМВ", і навіть значно кращий водій в деяких ситуаціях.

Нагадаємо, ударом став для Тіни Кароль суперфінал, на " Голосі країни "її більше не побачать:"Так прикро".

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